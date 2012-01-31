Киевщина: вследствие пожара погибли трое людей
13:39, 31 января 2012Новости регионов
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В том числе двое детей
В Киевской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей, в том числе двое детей 2005 и 2009 гг. рождения.
Как сообщает пре-служба МЧС Украины, пожар произошел вчера в с. Девички Переяслав-Хмельницкого района из-за короткого замыкания в электросети.
Пожар был ликвидирован подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС.
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