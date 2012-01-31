Кильчицкая не пустила "Доктора Пи" лечить киевлян

Бывший первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что бывшая власть просила способствовать роботе в Киеве Андрея СЛЮСАРЧУКА, известного как «Доктор Пи».

Об этом она рассказала в интервью газете “Сегодня” (№ 22 от 31 января 2012 года).

«Меня вызывали в Секретариат Президента при ЮЩЕНКО, поскольку я курировала медицину, и просили на территории медучреждения дать площадь украинскому ученому Андрею СЛЮСАРЧУКУ (более известному как «Доктор Пи»), против которого сейчас ведется следствие», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ. По ее словам, ей тогда сказали, что он может покинуть страну из-за невостребованности.

«Профильные министерства звонили, бились в припадках, были звонки из СП. Я хорошо разбираюсь в людях: когда он попал ко мне в кабинет, я была в шоке от этого ученого. Он произвел на меня очень неприятное впечатление: странные глаза, пена у рта», - отметила она. И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула, что попросила начальника горздрава делать вид якобы оформления документов, но на самом деле не принимать никаких мер. «То есть в том, что СЛЮСАРЧУК не оперировал в Киеве, моя большая заслуга. Здесь мои интуиция и чутье сыграли очень большую роль», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.