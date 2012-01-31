В больницах Тернополя обустроили палаты для бездомных

В медицинских заведениях Тернополя для бездомных обустроили специальные палаты, где на период сильных морозов они могли бы переночевать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Владислав СТЕМКОВСКИЙ. Он также заметил, что с приходом сильных морозов для бездомных в парке им. Т.Шевченко открылся пункт обогрева, где одновременно выпить горячего чая и согреться могут 10 человек.

«Также сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать невозможным доступ беспризорных в подвалы и на чердаки. Потому что там они могут греться с помощью открытого огня. И именно такие похолодания как сейчас – наиболее пожароопасные», – отметил заместитель городского председателя.