На Харьковщине грузовой поезд насмерть сбил женщину
10:23, 31 января 2012Новости регионов
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Пыталась перейти пути...
На железнодорожной станции Чугуев Харьковской области грузовой поезд насмерть сбил женщину 1960 года рождения.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управление МВД на Южной железной дороге, женщина пыталась перейти железнодорожные пути и попала под проходивший мимо станции поезд. От полученных травм женщина умерла на месте.
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