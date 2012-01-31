Со среды в Киеве из-за морозов могут закрыть школы

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил Главному управлению образования и науки КГГА подготовить проект распоряжения о временной приостановке занятий в школах в случае снижения температуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое поручение А.ПОПОВ дал во время аппаратного совещания, на котором обсуждались вопросы работы жилищного хозяйства, а также учреждений социальной инфраструктуры в условиях значительного снижения температуры.

Согласно санитарным требованиям, если столбики термометров не поднимутся выше отметки –20 градусов по Цельсию, в общеобразовательных учебных заведениях столицы должны быть приостановленные занятия для учеников 1-4 классов. Ученики 5-12 классов останутся дома в случае похолодания до 24 градусов ниже нуля, сильного ветра (более 5 м/с) и при повышении влажности воздуха более 80%.

«По прогнозам синоптиков, значительного снижения температуры стоит ожидать уже 1 февраля. Поэтому школы должны быть готовы временно приостановить занятия уже в среду, если температура снизится до -20, чтобы уберечь наших детей от переохлаждения, и, как следствие, заболеваний», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Он также поручил Главному управлению здравоохранения провести дополнительную разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения и обмораживания.

Также по поручению А.ПОПОВА социальные службы активизируют работу по предоставлению помощи тем, кто не имеет постоянного жилья. В частности, сегодня в столице открылись дополнительные пункты обогрева, где бездомные могут согреться и получить теплую еду.