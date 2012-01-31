В Одессе обрушился еще один старый дом

В Одессе вслед за домом №2 по улице Пишоновской, обрушившимся 2 января, обвалилась несущая стена дома №14 по этой улице, вследствие чего один из жильцов дома остался в морозный день без крыши над головой.

Об этом сообщили УНИАН в областном Управлении МЧС, уточнив, что «жилец аварийной квартиры смог забрать документы и необходимые вещи».

«Сейчас Приморская райадминистрация Одессы рассматривает вопрос о предоставлении потерпевшему временной квартиры. Ему предложено пока пожить в гостинице», - сообщил журналистам и.о. директора Департамента городского хозяйства Александр КОЗЛОВСКИЙ.

По словам А.КОЗЛОВСКОГО, дом №14 по Пишоновской улице был построен в конце ХІХ века и признан аварийным еще в 1995 году. Уже отселены жильцы двух из трех флигелей, возведенных рядом с этим зданием.

