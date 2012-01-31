На Буковине из-за морозов не работают школы и детсады

В Черновицкой области в 98 учебных заведениях и 80 детсадах приостановлена учеба из-за низкой температуры воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель начальника Черновицкого областного управления образования Любовь ТАРАНГУЛ.

«Учеба приостановлена в Сторожинецком, Кицманском и Герцаевском районах. Сегодня не учится 18 тысяч учеников школ и 5 тысяч воспитанников детсадов. Родителей известили заблаговременно по мобильной связи», - проинформировала Л.ТАРАНГУЛ.

Прошлой ночью в нескольких районах Буковины было до 25 градусов мороза. В соответствии с санитарными нормами, занятия в школах приостанавливают, когда температура достигнет 20 градусов мороза (младшая школа) и 24 градусов мороза (средние и старшие классы).