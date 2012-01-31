В Александрии в больнице произошел пожар

В Александрии Кировоградской области в коммунальном лечебно-профилактическом заведении - городской больнице произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Кировоградской области, огонь повредил 10 кв. м деревянной крыши и 12 м деревянных элементов шахты транспортировки белья главного корпуса больницы. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По информации, размещенной на официальном сайте Александрийского городского совета, быстрому распространению огня помешала проведенная ранее обработка огнеупорными смесями деревянных конструкций всех зданий городской больницы. Медицинский персонал и больные, которые находятся на лечении, не пострадали.

«Удивляет то, что этот пожар совпал по времени с другим событием. Именно в этот день должны были отключить подачу электроэнергии в частную аптеку, находящуюся на четвертом этаже в терапевтическом отделении, у которой закончился срок аренды. А больше всего удивляет то, что минутой раньше, чем приехали пожарные, двое мужчин уже ждали их приезда, держа в руках аппаратуру для видеосъемки», - говорится на сайте городского совета.