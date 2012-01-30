В г. Ривне умерла пострадавшая в ДТП 15-летняя девочка

Врачам не удалось спасти жизнь 15-летней девочки, которая попала в Ривенскую городскую больницу после автокатастрофы, произошедшей вблизи г.Ривне 19 января, в результате которой тогда погибли 9 человек.

Она умерла в субботу, 28 января, сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Ривне Владимир ЧЕРНЫШ.

По словам медика, девочка получила в ДТП очень тяжелые травмы. Только старания врачей и современное медицинское оборудование помогли продлить ей жизнь, сказал он.

Что касается состояния здоровья остальных пострадавших в ДТП, которые сейчас проходят лечение в медицинском заведении, то, по словам В.ЧЕРНЫША, оно удовлетворительное. Он надеется, что на будущей неделе некоторые пострадавшие будут выписаны из больницы.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 января на подъезде в Ривне произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который перевозил 17 пассажиров, с грузовым автомобилем Renault.

В результате ДТП тогда погибли 9 человек (в том числе один ребенок), а также 8 человек (из них шесть детей) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.