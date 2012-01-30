Днепропетровщина: младшие классы отправили на каникулы

Днепропетровск. 30 января. УНИАН. В Днепропетровской области из-за морозов на дополнительные каникулы с 31 января отправлены ученики 1-4-х классов всех общеобразовательных школ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской областной государственной администрации.

По информации управления, с сегодняшнего дня по этой причине на дополнительные каникулы отправлены младшие школьники городов и районов Днепропетровской области, кроме Днепропетровска и Кривого Рога, где температура воздуха была выше минус 20 градусов.

«Учебный процесс для учеников 1- 4-х классов начнется после стабилизации температуры», - отмечается в сообщении.