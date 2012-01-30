Закарпатье: «Мерседес» на переходе сбил 13-летнего подростка

16:26, 30 января 2012
Новости регионов
1

Мальчик погиб на месте

В селе Ракошино Мукачевского района Закарпатья в результате ДТП погиб 13-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в УГАИ УМВД в Закарпатской области.

37-летний водитель автомобиля «Мерседес Е200» совершил наезд на подростка непосредственно на пешеходном переходе.

«Мальчик погиб на месте дорожно-транспортного происшествия», - уточнили в ГАИ.

Обстоятельства выясняют правоохранители.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter