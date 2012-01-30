Закарпатье: «Мерседес» на переходе сбил 13-летнего подростка
16:26, 30 января 2012Новости регионов
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Мальчик погиб на месте
В селе Ракошино Мукачевского района Закарпатья в результате ДТП погиб 13-летний мальчик.
Об этом УНИАН сообщили в УГАИ УМВД в Закарпатской области.
37-летний водитель автомобиля «Мерседес Е200» совершил наезд на подростка непосредственно на пешеходном переходе.
«Мальчик погиб на месте дорожно-транспортного происшествия», - уточнили в ГАИ.
Обстоятельства выясняют правоохранители.
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