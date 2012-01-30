Закарпатье: «Мерседес» на переходе сбил 13-летнего подростка

Мальчик погиб на месте

В селе Ракошино Мукачевского района Закарпатья в результате ДТП погиб 13-летний мальчик. Об этом УНИАН сообщили в УГАИ УМВД в Закарпатской области. 37-летний водитель автомобиля «Мерседес Е200» совершил наезд на подростка непосредственно на пешеходном переходе. «Мальчик погиб на месте дорожно-транспортного происшествия», - уточнили в ГАИ. Обстоятельства выясняют правоохранители.

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