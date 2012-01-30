В Запорожской области отменены занятия в 86 школах

В Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий – мороза до -20 и сильного ветра - сегодня отменены занятия в 86 школах полностью и еще в 39 – для учеников начальных классов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе оперативного совещания в ЗОГА начальник Управления образования и науки Запорожской облгосадминистрации Александр ВЕРОЗУБОВ.

«Занятия отменены в 86 школах, еще в 39 общеобразовательных учебных заведениях остались дома учащиеся начальных классов. Все школы закрыты в Великобелозерском, Пологовском и Приазовском районах, а также в Бердянске. Учащиеся начальных классов не обучаются в Бердянском, Запорожском и Каменко-Днепровском районах Запорожской области, а также в селах Таврическое и Работинское Токмакского района», - рассказал А.ВЕРОЗУБОВ.

По его словам, в ряде районах Запорожской области также есть проблемы с подвозом детей в учебные заведения из-за заметов на дорогах либо поломки школьного автобуса.