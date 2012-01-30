В Луганской области в результате ДТП погибло 13 детей

В 2011 году на дорогах Луганской области произошло 178 ДТП с участием несовершеннолетних, 181 ребенок получил травмы разной степени тяжести, 13 детей погибли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Луганской области.

Основное количество ДТП произошло при участии юных пешеходов. Второе место среди причин гибели и травмирования - ДТП, в которых дети являются пассажирами автомобилей.