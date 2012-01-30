В Луганской области в результате ДТП погибло 13 детей
14:44, 30 января 2012Новости регионов
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Данные 2011 года
В 2011 году на дорогах Луганской области произошло 178 ДТП с участием несовершеннолетних, 181 ребенок получил травмы разной степени тяжести, 13 детей погибли.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Луганской области.
Основное количество ДТП произошло при участии юных пешеходов. Второе место среди причин гибели и травмирования - ДТП, в которых дети являются пассажирами автомобилей.
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