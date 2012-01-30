Женщина продавала 6-летнюю дочку за 24 тыс грн

В Черкасской области задержана 27-летняя женщина, которая пыталась продать за 24 тыс. грн. шестилетнюю дочку.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, к оперативникам УБОП поступила информация о том, что в одном из районов Черкасской области молодая женщина планирует осуществить продажу своей дочки.

Разработав оперативную комбинацию по задержанию злоумышленницы, правоохранители договорились с ней о встрече в одном из кафе. Единственным условием было то, что на запланированную встречу женщина должна была прийти со своей дочкой.

"Во время разговора с ней правоохранители узнали, что мать оценила своего малолетнего ребенка всего в 24 тысячи гривен, даже не поинтересовавшись, для чего покупателям такой «товар». Во время проведения сделки, когда довольная женщина считала деньги, она была задержана оперативниками УБОПа", - отметили в УСО.

При общении со следователями задержанная пыталась доказать свою невиновность, жаловалась на безденежье и оправдывалась тем, что хотела впоследствии забрать ребенка назад. В дальнейшем также выяснилось, что женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла спиртное и не уделяла надлежащего внимания ребенку.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, а ребенок направлен в приют.