В школах Луцка временно прекратили учебный процесс

В общеобразовательных школах Луцка и внешкольных учебно-воспитательных заведениях временно прекратится учебный процесс. Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Николай РОМАНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе информационной работы городского совета.

В распоряжении отмечается, что в связи со значительным снижением температуры воздуха, в соответствии с государственными санитарными правилами и нормами обустройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса будут временно прекращены занятия во внешкольных учебно-воспитательных заведениях и во всех общеобразовательных школах.

Для учащихся 1-4 классов вынужденные каникулы продлятся с 30 января по 4 февраля 2012 года, для учащихся 5-11 классов - с 31 января по 4 февраля 2012 года.

Также на этот период запрещается проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

