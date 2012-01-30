В Луганской области закрыли 183 школы

В Луганской области сегодня, 30 января, из-за погодных условий полностью остановлен учебный процесс в 183-х школах.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Управления образования и науки областной государственной администрации Александр ВОСТРЯКОВ.

По его словам, занятия прекращены для учеников 1-11 классов в городах Луганск, Брянка, Стаханов, Кировск, Алчевск, Рубежное, Краснодон и Лутугинском районе.

На пяти территориях (Красный Луч, Свердловск, Антрацит, Первомайск, Попасная) не занимаются ученики 1-4 классов.