В Ривне из-за морозов закрыли детсады и начальную школу

С сегодняшнего дня в городе Ривне приостановлена работа детсадов и учеба в начальных классах школ.

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с низкой температурой воздуха, которую прогнозирует синоптика на текущую неделю.

Ученики средних и старших классов будут учиться, однако не будут проводиться уроки физкультуры на улице.