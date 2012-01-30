В Ривне из-за морозов закрыли детсады и начальную школу
10:58, 30 января 2012Новости регионов
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Холодной будет вся неделя
С сегодняшнего дня в городе Ривне приостановлена работа детсадов и учеба в начальных классах школ.
Как передает корреспондент УНИАН, это связано с низкой температурой воздуха, которую прогнозирует синоптика на текущую неделю.
Ученики средних и старших классов будут учиться, однако не будут проводиться уроки физкультуры на улице.
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