Волынь: спасли путешественников, попавших в "морозную ловушку"

На Волыни спасатели оказали помощь двум путешествующим лицам, в автомобиле которых замерзло дизельное горючее. Инцидент произошел на трассе Луцк-Маневичи.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Главного управления МЧС Украины в Волынской области, в автомобиле, который двигался в направлении выезда на киевскую трассу, в результате низкой температуры воздуха замерзло дизельное горючее, и двое людей в незнакомой местности оказались в «морозной ловушке».

Они в телефонном режиме обратились за помощью, набрав номер спасения «101». На их поиски выехали работники Киверцивского райотдела УМЧС. Спасатели быстро нашли потерпевших. Учитывая низкую температуру - 22°С, чтобы не дать людям замерзнуть, их пересадили в пожарный автомобиль, обогрели и отправили в ближайший населенный пункт.

На данный момент их жизни ничего не угрожает.