В Херсонской области объявили штормовое предупреждение

В Херсонской области на 30-31 января объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, по прогнозу Украинского гидрометеоцентра, в связи с углублением циклона над Черным и Азовским морями, 30 января днем и 31 января на протяжении суток на территории Херсонской области ожидаются сложные погодные условия.

В частности, прогнозируются снегопады, местами сильные осадки, сильные метели, на дорогах заносы, гололед, ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.