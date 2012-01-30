В Киеве совершено вооруженное ограбление аптеки

28 января, вечером работники милиции задержали в Киеве двух мужчин, которые почти одновременно, но в разных местах, совершили вооруженное ограбление аптеки и киоска «Государственные лотереи».

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в первом случае приблизительно в 18.30 в Дарницком районе столицы молодой мужчина (1990 года рождения), воспользовавшись отсутствием в аптеке людей, угрожая фармацевту пистолетом и сделав из него выстрел в витрину, забрал из кассы более 2 тыс. грн. После задержания выяснилось, что злоумышленник - житель Луганской области - похитил у своего отца травматический пистолет, который и применил при ограблении в Киеве.

В другом случае приблизительно в то же время в Шевченковском районе столицы мужчина (1975 года рождения) - житель Волынской области, - также воспользовавшись отсутствием в магазине посетителей, угрожая продавцу киоска «Государственные лотереи» кухонным ножом, отобрал выручку в сумме 1,5 тыс. грн.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 187 («разбой») Уголовного кодекса Украины.

При этом в милиции отметили, что быстро задержать злоумышленников удалось благодаря своевременному сообщению пострадавших о нападении по телефону «102».