Харьковщина: от обморожений умерли двое людей

В Харьковской области от переохлаждения скончались два человека.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В частности, 24 января бригада скорой медицинской помощи от одного из домов в селе Зорянка доставила в Чугуевскуюй центральную районную больницу в состоянии алкогольного опьянения с общим переохлаждением организма и обморожением верхних конечностей мужчину в возрасте около 45 лет, который в тот же день умер в больнице. Личность умершего устанавливается.

26 января в отделение реанимации Ковшаровской городской больницы с обморожением 4-й степени, гангреной обеих стоп ног в тяжелом обморочном состоянии был госпитализирован 45-летний мужчина без определенного места жительства. Пострадавший скончался в больнице. Работники милиции устанавливают родственников погибшего.

В этот же день с территории 3-го микрорайона города Красноград в хирургическое отделение Красноградской центральной районной больницы в состоянии алкогольного опьянения с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей в тяжелом обморочном состоянии был доставлен неизвестный мужчина в возрасте около 37-40 лет. Устанавливается личность пострадавшего.

