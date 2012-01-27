Кировоградщина: с переохлаждением в больницы попали 2 человека

В Кировоградской области с переохлаждением в больницы попали два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Кировоградской области.

В реанимацию Александрийской центральной городской больницы госпитализирован 51-летний мужчина с диагнозом «переохлаждение». Состояние больного оценивается врачами как средней степени тяжести.

В Новоукраинке в травматологическое отделение районной больницы с обморожением ушей, пальцев рук доставлен 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По информации управления, спасатели открыли в Кировограде пункт обогрева для незащищенных слоев населения. В палатке, которая отапливается чугунной печью, работает полевая кухня, посетителям предлагают горячий чай и бутерброды. В пункте обогрева обеспечено круглосуточное посменное дежурство личного состава МЧС.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни на территории области понижение температуры воздуха до 17-22 градусов мороза.