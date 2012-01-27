В Крыму количество обесточенных сел возросло до 59

В Крыму жители 59 населенных пунктов остались без света из-за шкального ветра. Такие данные на середину сегодняшнего дня приводит крымское управление МЧС.

В обесточенных селах живут более 28 тысяч человек.

«Проблемы с электроснабжением возникли из-за шквального порывистого ветра, скорость которого местами достигала 25-28 метров в секунду. Больше из-за непогоды пострадали Красноперекопский, Ленинский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы. Жертв нет», - рассказали спасатели.

Ремонтно-восстановительные работы ведут 56 бригад электриков.