В Полтаве из-за сильных морозов закрыли все школы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Полтавы, соответствующий приказ сегодня издало городское управление образования.

Как отмечается в документе "О временной приостановке занятий в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, усилении контроля за соблюдением противоэпидемического режима в дошкольных учебных заведениях Полтавы", «в связи с ухудшением погодных условий, снижением температуры воздуха, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации учебно-воспитательного процесса временно с 30 января 2012 года приостанавливаются занятия в 1-4 классах, а с 31 января по 3 февраля (4 календарных дня) приостанавливается учебный процесс в 1-11 (12) классах общеобразовательных и внешкольных учебных заведений города».

«Обращаем внимание родителей будущих первоклассников: занятия подготовительных групп в школе в связи с понижением температуры отменяются до обновления обучения в школах. Дошкольные учебные учреждения будут работать в обычном режиме», - сказано в сообщении мэрии.

Напомним, в Полтаве работает 40 школ.