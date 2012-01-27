5-детнего мальчика, убило электротоком, когда он мыл руки

В городе Горловка Донецкой области по факту смерти 5-летнего мальчика, погибшего в результате разряда электрического тока, возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского городского управления милиции.

В милиции рассказали, что вечером 24 января в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что на территории Никитовского района от поражения электрическим током погиб 5-летний ребенок. По словам родителей, которые обратились в милицию, мальчик зашел в ванную комнату, чтобы вымыть руки, а спустя некоторое время отец обнаружил сына лежащим на полу.

По словам начальника Никитовского райотдела милиции Владимира ВАРНАКОВА, выездом на место происшествия следственно-оперативная группа совместно со специалистом по электрическому оснащению установила нарушения технического состояния водонагревательного бака, который находился в ванной комнате. На момент прибытия правоохранителей электрический прибор был выключен, но от него продолжали исходить разряды тока.

«При осмотре электрик обнаружил, что один из нагревательных элементов (тэнов) неисправен. После первичного осмотра электронагреватель был направлен на экспертизу, по результатам которого будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», - объяснил начальник райотдела милиции.

На данный момент по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

По словам директора ЧП «Тепло-Лига» Аллы КОРНЕЙЧУК, которая принимала участие в осмотре места происшествия, было установлено, что нагревательный элемент вышел из строя и поразил корпус бака, который по-видимому и стал проводником электрического тока при попадании на его поверхность воды. Также было обнаружено оголение металлических частей водонагревательного прибора, который к тому же еще не был оснащен вилкой.

«Согласно инструкции, установка данного устройства должна производиться специалистами. Кроме того, во избежание проблем в эксплуатации раз в год необходимо проводить профилактику водонагревателя, а именно очистку накипи на тэнах. В данном случае такие меры безопасности при использовании данного прибора хозяевами не были приняты», - сказала А. КОРНЕЙЧУК, добавив, что о точных обстоятельствах гибели мальчика скажет следствие после получения заключения экспертизы изъятого водонагревательного бака.

Расследованием данного происшествия занимаются правоохранители Никитовского райотдела милиции г. Горловки, заключено в сообщении.