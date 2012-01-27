В Луганске возбуждено дело против руководителей школы-интерната

Прокуратура Жовтневого района Луганска возбудила уголовное дело против руководителей школы-интерната города Счастье (административная территория Луганска) за нарушения прав несовершеннолетней сироты.

Как сообщает УНИАН пресс-служба прокуратуры Луганской области, правоохранители установили, что должностными лицами школы-интерната, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, в органы Пенсионного фонда Украины своевременно не направлено заявление и необходимые документы для назначения несовершеннолетней пенсии по причине потери кормильца. Размер недополученной пенсии составил почти 30 тыс. грн.

Во время проведения досудебного следствия в интересах девушки прокуратурой района будет заявлен иск о взыскании в ее пользу суммы недополученной пенсии.

