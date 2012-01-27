Донетчина: в январе от переохлаждения умерли 25 человек
15:01, 27 января 2012Новости регионов
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Больше половины бездомные
В Донецкой области с 1 по 24 января текущего года от переохлаждения умерли 25 человек.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления охраны здоровья ОГА.
Согласно сообщению, больше половины умерших от переохлаждения – это мужчины без определенного места жительства.
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