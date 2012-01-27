Донетчина: в январе от переохлаждения умерли 25 человек

В Донецкой области с 1 по 24 января текущего года от переохлаждения умерли 25 человек.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления охраны здоровья ОГА.

Согласно сообщению, больше половины умерших от переохлаждения – это мужчины без определенного места жительства.