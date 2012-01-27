В Прикарпатье открыли пункты обогрева для беспризорных

В Ивано-Франковской области в связи с похолоданием отрыли пункты обогрева для беспризорных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир ЧЕРНЕЦКИЙ.

По его словам, с сегодняшнего дня в Ивано-Франковске в парке имени Т.Шевченко заработал пункт обогрева, куда граждане в случае необходимости могут круглосуточно обращаться за помощью. В пункте можно согреться, выпить горячего чая и т. п.

Он сообщил, что в пункте круглосуточно дежурят спасатели, медики и психолог управления МЧС. В парке есть палатки для медицинского и обслуживающего персонала, палатка для отдыха, палатка для питания, полевая кухня. Одновременно в пункте может обслуживаться 30 лиц. Помогать спасателям будут представители Красного Креста и благотворительной организации «Каритас».

В.ЧЕРНЕЦКИЙ заметил, что в Ивано-Франковске и некоторых районных центрах действуют стационарные центры для лиц без постоянного места жительства.

В прошлом году за 12 суток услугами пунктов обогрева воспользовалось 200 граждан.

Начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир ФРИГОВИЧ на пресс-конференции сообщил, что сильные морозы в Прикарпатье будут продолжаться до 5 февраля.