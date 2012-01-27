В собственном доме замерзла на смерть 48-летняя женщина

В поселке Драбов Черкасской области от переохлаждения в собственном доме погибла 48-летняя женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, 48-летняя погибшая женщина нигде не работала, проживала одна. В последний раз живой ее видели соседи, когда она в нетрезвом состоянии шла по улице. Соседи же и нашли ее утром 27 января на веранде собственного дома. Женщине, которая находилась под воздействием алкоголя, удалось добраться лишь до собственной веранды, где она и заснула. Ночью, когда мороз усилился - она замерзла.

Тело умершей было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где была подтверждена предварительная причина смерти - переохлаждение.