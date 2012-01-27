Милиция подобрала обмороженных путешественников

В Черниговской области милиционеры спасли путешественников, которые получили обморожение ног.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

В Козелецкую центральную районную больницу с диагнозом "обморожение ступней ног" госпитализированы 30-летний гражданин Молдовы и 28-летняя россиянка. Они путешествовали автостопом из Москвы в Кишинев, но молдавские пограничники не впустили девушку в страну без заграничного паспорта, и молодые люди решили возвращаться назад. Ночью на трассе Е-95 им не удалось остановить автомобиль. Путешественники добрались до поселка Кипти Козелецкого района и решили переночевать в заброшенном дворе. Крестьяне, которые заметили незнакомцев, позвонили по телефону в милицию.

Следственно-оперативная группа доставила парня и девушку в Козелецкий райотдел внутренних дел, где иностранцев опросили и оказали им первую помощь. Затем милиционеры вызвали "скорую помощь", которая доставила пострадавших в больницу.

