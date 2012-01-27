В Херсоне от переохлаждения погибли 5 бездомных

В Херсоне в январе от переохлаждения погибли пять бездомных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на информацию заместителя начальника Управления здравоохранения горсовета Андрея БЕСЕДИНА.

«Все эти случаи произошли с бездомними людьми, которые жили на улице и при значительном снижении температуры окружающей среды умерли в результате переохлаждения», - сообщил А.БЕСЕДИН.

Также в сообщении указывается, что в 2010 году из-за переохлаждения за медицинской помощью в Станцию скорой медицинской помощи обратились 94 жителя Херсона, а по поводу обморожения – 43. В 2011 году соответственно зафиксированы 90 и 15 таких случаев.



