В Крыму из-за шквального ветра обесточены 15 сел

В Крыму из-за шквального ветра, который вечером 26 января повредил линии электропередач, обесточены 15 сел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, обесточены 7 сел в Ленинском районе, 4 – в Джанкойском, 2 – в Черноморском, по одному в Нижнегорском районе и неподалеку от Керчи.

В целом света нет в 2,5 тысячах частных домов.

Бригады электриков проводят ремонтные работы.

Согласно прогнозу погоды, в Крыму сегодня сохраняется северо-восточный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами до 28 м/с.