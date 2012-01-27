В Макеевке из-за ледяной пробки взорвался котел

26 января в городе Макеевке Донецкой области в частном доме взорвался отопительный котел, в результате чего погиб 47-летний мужчина, хозяина дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что в дежурную часть Советского райотдела милиции поступил звонок о том, что в частном секторе пос. Криничная прогремел взрыв. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что взрыв прогремел около 12.00 часов в одном из частных домовладений, об инциденте сообщила соседка, пояснив, что услышала сильный хлопок.

В данном домовладении были сильно повреждены двери, окна, стены. В пристройке, где находился сам котел, повреждена кровля, котел был разорван на части и под ним находился труп 47-летнего хозяин дома.

По предварительным данным, причиной взрыва могла быть образовавшаяся из-за сильных морозов ледяная пробка в отопительной системе, что привело к появлению высокого давления в котле и, как результат, к взрыву.

В настоящее время ведется доследственная проверка случившегося.

