В Донецке ученикам начальных классов разрешили сидеть дома

В Донецке связи с низкой температурой воздуха учащимся 1-4 классов с завтрашнего дня по желанию родителей разрешено не посещать школьные занятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского сонета со ссылкой на городское управление образования.

«В связи с низкой температурой воздуха и сильным порывистым ветром принято решение разрешить учащимся 1 - 4 классов не посещать занятия по желанию родителей с 27.01.2012 г. до особого распоряжения. Для тех учащихся 1 – 4 классов, которые будут посещать учебные заведения, уроки будут проводиться в обычном режиме», - сказано в сегодняшнем сообщении.

Вчера горсовет распространил информацию о том, что в соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 14.08.2001 № 63, временное приостановление занятий возможно: в 1-4 классах при понижении температуры воздуха до -20°С, скорости ветра более 5 м/с и повышении влажности более 80%; в 5-12 классах при понижении температуры воздуха до -24°С.

В сообщении было подчеркнуто, что приостановление занятий в связи с низкой температурой воздуха, не всегда находит понимание у жителей города. Значительной части родителей не с кем оставить детей на время уроков. Например, почти 12 тысяч детей остаются в школах заниматься в группах продленного дня. Решение о временном приостановлении занятий будет приниматься Донецким городским советом и городской санитарно-эпидемиологической станцией с учетом всех существующих факторов.

По состоянию на 26 января температура воздуха в Донецке опустилась до 14 градусов мороза при восточном ветре 7 м/с и влажности 69%.