В Тернополе в центральном парке установили пункт обогрева

В Тернополе установили пункт обогрева для бездомных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, установили его в парке им. Т.Шевченко. В этом пункте бездомные смогут согреться, попить горячего чая.

Временный приют для бездомных обустроили в связи с резким похолоданием. Вмещает передвижной вагончик до 10 человек, в нем есть скамейки, стол и система обогрева.

Предусмотрено, что пункт будет стационарным и будет действовать, пока не спадут сильные морозы.