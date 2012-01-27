В Тернополе в центральном парке установили пункт обогрева
10:55, 27 января 2012Новости регионов
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Для бездомных
В Тернополе установили пункт обогрева для бездомных.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, установили его в парке им. Т.Шевченко. В этом пункте бездомные смогут согреться, попить горячего чая.
Временный приют для бездомных обустроили в связи с резким похолоданием. Вмещает передвижной вагончик до 10 человек, в нем есть скамейки, стол и система обогрева.
Предусмотрено, что пункт будет стационарным и будет действовать, пока не спадут сильные морозы.
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