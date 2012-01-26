В Бердянске во время пожара в поликлинике эвакуировали 41 человека

В городе Бердянск Запорожской области во время пожара в поликлинике эвакуировали 41 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 25 января в 11.25 на пункт связи оперативно-диспетчерской службы спасения МЧС поступило сообщение о том, что в поликлинике по ул. Красной в г. Бердянске возник пожар.

Горела электропроводка в старой электрощитовой, которая использовалась как бытовое помещение.