На Волыни развернут пункты обогрева для путешествующих

На Волыни в связи с резким понижением температуры воздуха разворачивают 4 пункта обогрева для помощи местному населению и путешествующим.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Такие пункты будут работать в Луцке, Ковеле, Нововолынске и Владимир-Волынском круглосуточно, пока в области удержатся сильные морозы. В городах Владимир-Волынском и Нововолынске спасатели установят палатки на центральных улицах, а в Ковеле и Луцке - вблизи железнодорожных вокзалов.

Кроме палаток, где можно согреться, будет функционировать полевая кухня аварийно-спасательного отряда спецназначения облуправления МЧС. Всем, кто обратится за помощью, спасатели приготовят горячую еду и чай, продукты закуплены управлением МЧС совместно с органами местного самоуправления.

Также в палатках можно будет получить первую медицинскую помощь в случае обморожения.