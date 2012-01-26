Центр экстренной медицины в Виннице ухудшить качество услуг - мэр

Винницкий городской голова Владимир ГРОЙСМАН считает, что создание единого центра экстренной медицины может ухудшить качество предоставления медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГРОЙСМАН сказал вчера на пресс-конференции в Виннице.

Он высказал свои опасения в связи с проектом, который предполагает создание единого центра экстренной медицины. «Предполагается, что скорую помощь, которая была в Виннице, и которую мы еле-еле вывели на более-менее нормальный уровень реагирования по вызову жителями, хотят забрать – создать единый центр экстренной медицины всей страны и управлять всеми скорыми помощами Винницы из Киева», - сказал мэр.

Он считает, что это может ухудшить качество работы. «Мы ведь должны отвечать перед жителями города за предоставление услуг. А как можно отвечать – если ты не влияешь выехала эта скорая помощь, или не выехала. Это системно, скорее всего, не правильно. Город – это самодостаточная единица, которая должна иметь весь набор необходимых услуг определенного уровня для предоставления гражданам своего города», - считает В.ГРОЙСМАН.

С принятием закона о реформировании медицины «мы вынуждены создавать центры первичной медико-санитарной помощи, много вопросов не решено для узких специалистов», - отметил городской голова.

«Получается, что нас втянули в марш и на этом марше мы должны уже импровизировать для того, что бы ситуацию хоть каким-то образом удержать», - сказал В.ГРОЙСМАН отмечая, что у города еще до принятия закона была своя модель реформирования медицины, которую пытались отстоять на разных уровнях.

Как сообщал УНИАН, пилотный проект по реформированию системы здравоохранения предусматривает проведение в течение 2011-2014 годов структурно-организационной и функциональной перестройки системы медицинского обслуживания в пилотных регионах: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве.

По словам министра здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, «в пилотных регионах к концу 2012 года мы должны создать госпитальные округа. Это формализация второго уровня оказания медицинской помощи».

Министр отметил, что до конца первого квартала 2012 года в пилотных регионах должны быть созданы единые службы экстренной медицинской помощи, которые будут работать по системе единого медицинского пространства.