Донетчина: 40 мобильных офисов окажут помощь

В Донецкой области созданы 40 мобильных офисов в городах и районах региона, специалисты которых выезжают, чтобы оказывать социальную помощь людям.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрции.

В сообщении отметили, что ради выполнения основной цели – социальной защиты населения, поставленной губернатором, управление ОГА (управление труда и социальной защиты населения) создало 40 мобильных офисов в городах и районах Донецкого региона. Среди сотрудников мобильных офисов - специалисты управлений Пенсионного фонда, территориальных центров, коммунальных служб, управлений труда и т.д. В Украине это единственный пример работы в такой форме оказания социальных услуг, подчеркнули в пресс-службе облгосадминистрации.

В ОГА напомнили, что на сегодня в регионе свыше 60% жителей пользуются разными видами льгот. Общий объем финансирования по направлениям социальной защиты в 2011 году составлял 3,7 млрд. грн. Адресную социальную помощь в области получают 270,8 тыс. семей. Из государственного бюджета в прошлом году для выплаты указанной помощи было выделено 2,2 млрд. грн.

