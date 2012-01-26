В Харьковской области при пожарах погибли пять человек

В Харьковской области за сутки в результате трех пожаров погибли пять человек.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области.

Так, пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на проспекте Московском в Харькове возник 25 января около 9.15. Возгорание площадью 6 кв. м было ликвидировано подразделениями МЧС в 09.38. На месте происшествия спасатели нашли тело мужчины, 1929 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Пожар в одном из многоэтажных жилых домов в селе Ковшаровка Купянского района возник 25 января около 12.00. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 4 кв. м. Горели домашние вещи и диван. На месте пожара обнаружены тела хозяина квартиры, 1979 года рождения, и его товарища, 1982 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Пожар в одном из частных деревянных домов в селе Хлебное Лозовского района возник 26 января около 00.30. На момент прибытия пожарных крыша дома начала разрушаться. Спасатели затушили огонь в 01.52. При разборке тлеющих конструкций были обнаружены тела хозяйки дома, 1967 года рождения, и ее сына, 1987 года рождения. Предварительной причиной возникновения пожара признано нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.