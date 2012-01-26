В Киеве будет работать аварийно-спасательная служба

Депутаты Киевсовета утвердили городскую целевую программу технического переоснащения, перспективного и социального развития коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на заседании сессии Киевсовета поддержали 104 из 113 зарегистрированных в зале депутатов.

Целью Программы является совершенствование системы гражданской защиты населения, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, проведение спасательных и других безотлагательных работ, обеспечение постоянной деятельности мобильной, технически оснащенной, многофункциональной аварийно-спасательной службы, постоянной готовности для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимизации их последствий, защиты населения, территории города Киева от их негативного влияния.

В частности, в комплекс мер, предусмотренных в программе, входят: создание правобережного отряда; создание аварийно-спасательной станции, которая обеспечит порядок на водных объектах в круглосуточном режиме и позволит снизить количество несчастных случаев на воде; создание левобережного отряда и восьми районных аварийно-спасательных взводов, что уменьшит время реагирования на чрезвычайные ситуации до 10-15 минут; увеличение численности работников службы до 520 штатных единиц; обеспечение подразделений необходимыми служебными помещениями, современным оснащением и снаряжением.

Комментируя на брифинге этот проект решения, заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА отметила, что реализация программы, во-первых, обеспечит эффективное функционирование аварийно-спасательной службы города, а во-вторых, сэкономит городскому бюджету средства на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и компенсационными выплатами пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Кроме того, необходимость принятия программы обусловлена статистическими данными, которые свидетельствуют, что динамика выездов оперативных подразделений службы растет ежегодно: с 30 выездов в месяц в 2005 году до 212 в 2011 году.