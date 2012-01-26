В Черновцах женщина закопала новорожденного в парке

В Черновцах женщина закопала собственного новорожденного ребенка в парке.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом написала черновицкая газета «Погляд».

По данным журналистов издания, в Шевченковский райотдел милиции Черновцов поступила информация о том, что еще в прошлом году в Черновцах произошло убийство новорожденного ребенка. Милиция проверила полученную информацию. По словам мужчины, который рассказал об этом, сестра его сожительницы еще в прошлом году в апреле родила ребенка, но беременность была нежелательной, и она несколько раз пыталась избавиться от плода. Но только последняя попытка удалась женщине – она дома родила недоношенного ребенка.

Правоохранительные органы допросили женщину и она во всем созналась. Сказала, что положила тело ребенка в пакет и закопала в парке вблизи Черновицкого национального университета. Милиция нашла останки ребенка именно там, где указала женщина.

Частично эту информацию СМИ подтвердили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, однако заметили, что «доказательств убийства ребенка пока нет».

«Женщина созналась, что она родила ребенка и якобы убила его. По ее словам, она рожала в ванной, где и утопила младенца. Потом закопала ребенка в парке, где его и нашли стражи порядка. Экспертиза показала, что установить причины смерти ребенка невозможно. И сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но продолжаются предварительные следственные действия, и пока рано о чем-то говорить конкретно», – сообщили в ССО УМВД Украины в Черновицкой области.