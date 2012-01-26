В Крыму около 500 частных домов остались без света

В Крыму более 460 частных домов в трех районах полуострова остались 26-27 января без света из-за сильного ветра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского управления МЧС.

Так, в Сакском районе без электроснабжения оставлся 131 дом в селе Геройское, в Черноморском районе - 27 домов в селе Красносельское, кроме того, частично обесточены 95 домов в селе Оленевка, в Симефропольском районе нет света в 111 домах в селе Харитоновка и в 100 домах села Курганное.

Бригады электриков проводят ремонтные работы

Как сообщал УНИАН, Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 25-27 января из-за резкого ухудшения погоды.