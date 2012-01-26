В Луганске создали 5 мест выдачи бездомным горячей еды

В Луганске благотворительные фонды и религиозные общины создали 5 мест выдачи бездомным горячей еды.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Главного управления МЧС в Луганской области, пункты выдачи созданы в связи с усилением мороза.

Также на территории Луганской городской больницы № 3 открылось отделение Центра реинтеграции для ночного пребывания для бездомных граждан, в котором они также обеспечиваются сухим пайком.