В Херсоне из пистолета случайно ранена женщина

В Херсоне во время конфликта между экс-милиционером и охранником рынка из пневматического пистолета была ранена в голову женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в Херсонской области, это случилось еще 21 января. Вечером того дня в дежурную часть Днепровского райотдела милиции в Херсоне обратился пенсионер органов внутренних дел (ОВД), который сообщил, что на улице неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Как выяснили оперативники, заявитель с женой возвращались домой. На углу ул. Мира и ул. Крымская у мужчины возник конфликт с 18-летним охранником рынка. Позже разногласия мужчин переросли в драку.

По словам второго участника конфликта – охранника рынка, по внешнему виду и поведению экс-милиционер находился в нетрезвом состоянии.

Чтобы защититься, парень был вынужден применить пневматический пистолет, но случайно ранил жену оппонента.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, где у нее диагностировали пулевое ранение левой щеки.

Пневматический пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Между тем пенсионер ОВД считает, что действия работников милиции по отношению к нему были предвзятым, поэтому он обратился с заявлением в Днепровскую районную прокуратуру.

По данному факту проводится проверка.