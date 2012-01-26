В Херсоне школьник «заминировал» свою школу

В Херсоне 12-летний учащийся сообщил по телефону о минировании школы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, 25 января в 11.25 по телефону спецвызова «103» поступило анонимное сообщение о том, что Средняя общеобразовательная школа № 34 ”заминирована”.

Для проведение обследования учебного заведения взрыво-технической службой было эвакуировано более 200 учеников и учителей школы. Проверка показала, что вызов был ложным. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В результате проведенных оперативных мероприятий работники милиции установили личность телефонного «террориста». Им оказался 12-летний учащийся этой же школы, который решил так пошутить из хулиганских побуждений.

Как сообщал УНИАН, в середине января текущего года Голопристанский районный суд Херсонской области вынес приговор 22-летнему мужчине, который 9 февраля 2011 года сообщил о минировании территории железнодорожного вокзала в Херсоне. Следующие 2 года шутник будет отбывать срок в исправительной колонии. Кроме того, он должен возместить убытки в сумме 5 тыс. грн.