В КГГА считают: реформы в медицине в столице эффективны

В двух районах Киева – Дарницком и Днепровском, с которых начато реформирование сферы медицины столицы, с проведением соответствующих реформ снижено количество госпитализаций на 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления здравоохранения столицы Виталий МОХОРЕВ сегодня во время заседания Комитета экономических реформ КГГА.

При этом он обратил внимание, что в целом по Киеву этот показатель уменьшился на 12%.

Также в пилотных районах на 16% уменьшилось количество вызовов бригад скорой медицинской помощи, и зафиксировано увеличение количества обращений жителей к врачам на 17%, что, по мнению В.МОХОРЕВА, указывает на рост доверия к медикам и их более высокую доступность для киевлян в случае потребности.

Он также напомнил, что в ходе начатой реформы сферы здравоохранения в Киеве в прошлом году были открыты 70 амбулаторий семейного врача, и в целом на сегодняшний день в городе их функционирует 99.

Кроме того, было создано в городе 9 центров первичной медико-санитарной помощи и 5 консультативно-диагностических центров. На сегодняшний день уже завершается регистрация этих центров, и в ближайшее время они начнут функционировать в полноценном режиме.

«Они первыми в государстве созданы как коммунальные предприятия», – подчеркнул В.МОХОРЕВ.

По его словам, статус коммунальных дает больше возможностей, в том числе финансовых, продолжать реформирование заведений здравоохранения.

Начальник управления подчеркнул, что это только первый шаг в общей реформе сферы столичной медицины, но она уже показала первые позитивные результаты, которые свидетельствуют, что избранное направление реформ является абсолютно правильным.

Присутствовавшие на заседании комитета первый заместитель главы Администрации Президента, исполнительный секретарь Комитета по экономическим реформам Ирина АКИМОВА со своей стороны обратила внимание на то, что Киев является пилотным регионом в Украине по реформированию сферы медицины. По ее словам, то, что среди граждан эти начатые в столице реформы не вызвали возмущения, является хорошим показателем, который означает, что люди поверили в эти реформы, что они к лучшему.