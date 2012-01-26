На Донеччине действуют 76 пунктов обогрева

В Донецкой области действуют на сегодня 76 пунктов обогрева - оперативных штабов по предотвращению переохлаждения людей в осенне-зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что с наступлением морозов губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ напомнил мэрам и главам районных администраций о необходимости создания соответствующих условий для бездомных, особенно детей.

Согласно распоряжению главы области, по региону создана сеть центров, куда люди могут прийти, чтобы обогреться и получить горячую пищу - чай, суп, а также тёплую одежду. Специализированные центры для бездомных есть в городах Дружковке, Мариуполе, Славянске, Донецке, Краматорске.

Так, в Донецке - городской приют для временного проживания и реабилитации бездомных лиц на 40 койко-мест; в г. Мариуполе - городской Центр по обслуживанию граждан без определенного места жительства на 30 койко-мест; в городе Краматорске - Центр учета бездомных граждан; в городе Дружковка - Центр учета бездомных граждан и Дом ночного пребывания на 21 койко-место, в г. Славянске - Центр учета бездомных граждан с Домом ночного пребывания на 25 койко-мест.

Также в Макеевке действует специализированный дом-интернат для постоянного проживания лиц, освобожденных с мест лишения воли на 100 койко-мест.

В ОГА отметили, что в случае необходимости в специализированных учреждениях области есть возможность дополнительно расширить количество койко-мест на 43 единицы.

Также в регионе, кроме пунктов обогрева и перечисленных центров, действуют 89 пунктов приёма от населения одежды и обуви и 77 пунктов выдачи одежды и еды.