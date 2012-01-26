Школы Киевщины переведут на альтернативные виды отопления

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отмечает, что в 2012 году в Киевской области запланировано перевести на альтернативное отопление от 20 до 25 процентов школ, что уменьшит бюджетные расходы до 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал сегодня во время ознакомления с результатами работы пилотного проекта с применением энергосберегающих технологий в общеобразовательной школе села Литвиновка Вышгородского района, в которой совместно с Академией наук Украины были установлены электрические батареи.

«До конца этого года мы планируем перевести каждую пятую школу на альтернативные виды отопления», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что сейчас альтернативные методы отопления в области дают возможность сэкономить до 100 млн. грн. в год, и что Киевская область одна из первых в Украине начала внедрять системы энергосбережения, в том числе – электрическое отопление.

«Пример Литвиновской школы показывает, что после перехода на альтернативные виды отопления затраты уменьшились в 4-5 раз. Та цена за газ, которую нам выставляет российская сторона, является очень затратным удовольствием. Хотим или нет, но альтернативная энергетика - это будущее нашего государства», – отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом, подчеркнул он, электрическое отопление оказалось значительно выгоднее, чем даже отопление дровами. «При надлежащей его эксплуатации, как нам доказывают авторы разработки, затраты могут быть еще значительно меньше, чем в пилотном проекте», - добавил губернатор, отметив, что эта система отопления должна обеспечить повышенную безопасность, исключить человеческий фактор в эксплуатации отопительных сетей и зависимость тепла в школе от сроков отопительного сезона.

В Киевской области 739 школ, из которых 85 используют альтернативные источники отопления.

Также А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в рамках международного инвестиционного форума, который состоится 21 февраля в Киеве, по его инициативе будет презентовано 50 проектов в различных сферах деятельности, среди которых социальные и инвестиционные программы, в том числе проекты по энергосберегающим технологиям и окончанию компьютеризации всех учебных заведений области.

Кроме того, среди социальных проектов - программа «Дом – автобус – школа», которая даст возможность полностью реализовать программу «Школьный автобус».