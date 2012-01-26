Еще в одной из школ Тернопольщины - карантин из-за кори

11:45, 26 января 2012
Новости регионов
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7 учеников школы заболели

В Тернопольской области приостановлена учеба в Высоцкой общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней в связи с заболеванием детей корью.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, соответствующее решение приняли вчера члены противоэпидемической комиссии Тернопольской областной санэпидстанции.

Обусловлено это решение тем, что 7 учеников школы заболели корью. Все они госпитализированы в Монастырискую центральную районную больницу.

Как уже сообщал УНИАН, с 20 января с.г. из-за роста заболеваемости ОРВИ и корью решением противоэпидемической комиссии областной СЭС была прекращена учеба в общеобразовательной школе села Дарахив Теребовлянского района. В школе заболели 87 детей. Из них 8 – корью.

Больные корью госпитализированы.

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