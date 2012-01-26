Еще в одной из школ Тернопольщины - карантин из-за кори
7 учеников школы заболели
В Тернопольской области приостановлена учеба в Высоцкой общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней в связи с заболеванием детей корью.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, соответствующее решение приняли вчера члены противоэпидемической комиссии Тернопольской областной санэпидстанции.
Обусловлено это решение тем, что 7 учеников школы заболели корью. Все они госпитализированы в Монастырискую центральную районную больницу.
Как уже сообщал УНИАН, с 20 января с.г. из-за роста заболеваемости ОРВИ и корью решением противоэпидемической комиссии областной СЭС была прекращена учеба в общеобразовательной школе села Дарахив Теребовлянского района. В школе заболели 87 детей. Из них 8 – корью.
Больные корью госпитализированы.